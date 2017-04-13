وكيل «الكاثوليكية»:زيارة السيسي للكاتدرائية تحمل رسالة سلام وود

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أكد هاني باخوم وكيل بطريرك الكنيسة الكاثوليكية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للبابا تواضروس بطريرك الكرازة المرقسية، تحمل رسالة تآخ وسلام وود متبادل بينهم.

وأضاف في مداخلة هاتفية لقناة "أون تي في لايف"، اليوم الخميس، أن مصر تعيش برئتين رئة إسلامية وأخرى مسيحية، والإنسان بدون رئة شخص مريض، ونحن لا نريد أن تكون بلادنا مريضة.

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وتمنى أن العلاقات بين المسلمين والمسيحيين تظل وطيدة، ولا يؤثر تفجيرا الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وكنيسة مارجرجس بالغربية، على علاقات الود بينهم، ويظل كل فرد في موقعه لتحقيق الأمن والأمان للوطن.