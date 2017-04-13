نجم ريال مدريد مهدد بالغياب عن «كلاسيكو الأرض»

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تحوم الشكوك حول مشاركة الويلزي جاريث بيل، نجم فريق ريال مدريد، في المباراة المرتقبة أمام برشلونة في الـ 23 أبريل الجاري، ضمن المرحلة الـ33 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن بيل تعرض لإصابة خلال مشاركته في مباراة فريقه ريال مدريد أمام مضيفه بايرن ميونيخ أمس الأربعاء، في ذهاب دورالثمانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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وشارك بيل في المباراة من البداية، قبل أن يغادر أرض الملعب للإصابة بعد مرور 15 دقيقة على انطلاق الشوط الثاني.

بيل سيخضع لفحوصات طبية لتحديد حجم الإصابة العضلية التي تعرض لها في مباراة بايرن ميونيخ، وعما إذا كان اللاعب الويلزي سيتمكن من المشاركة في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة أم لا.