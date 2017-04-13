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فرج عامر: بيدفيست أقوى فريق يواجهه سموحة في تاريخه

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فرج عامر: بيدفيست أقوى فريق يواجهه سموحة في تاريخه فرج عامر: بيدفيست أقوى فريق يواجهه سموحة في تاريخه

التحرير

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قال المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إن مواجهة فريقه لنظيره بيدفيست بطل جنوب إفريقيا، هي الأصعب في تاريخ النادي.

وكتب عامر، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس: "أتمنى أن يحضر أكبر عدد من أعضاء النادي لمساندة فريقهم في المواجهة الصعبة لفريق بيدفيست الجنوب إفريقي في استاد برج العرب الساعة السادسة مساء يوم السبت القادم".

وأضاف: «للعلم هذا أقوى وأصعب فريق يواجهه سموحة في تاريخه الكروي".

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وكان سموحة قد تعادل في مباراة الذهاب أمام بيدفيست سلبيا بدون أهداف.

فرج عامر

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التحرير

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