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تأجيل محاكمة 10 متهمين في "أحداث عنف البساتين" لـ 27 أبريل للمرافعة

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تأجيل محاكمة 10 متهمين في "أحداث عنف البساتين" لـ 27 أبريل للمرافعة تأجيل محاكمة 10 متهمين في "أحداث عنف البساتين" لـ 27 أبريل للمرافعة

مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة 10 متهمين في أحداث عنف البساتين

كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 10 متهمين من بينهم 3 هاربين، في اتهامهم بحرق سيارتي شرطة بمنطقة البساتين في يناير من عام 2014، والمعروفة إعلاميًا بـ "أحداث عنف البساتين"، لـ 27 إبريل للمرافعة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتظاهر بدون تصريح، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وتكدير السلم العام، وترويع المواطنين، وحرق سيارات تابعة للشرطة.

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مصراوي Masrawy

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