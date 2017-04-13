نيابة بنها تطلب تحريات المباحث حول "العبوة الهيكلية" بالمحكمة

القليوبية - أسامه علاء الدين:

عاينت نيابة مركز بنها، برئاسة حسن والي، العبوة الهيكلية التي عُثر عليها، اليوم، داخل قاعة محكمة مركز بنها.

وتبين من المعاينة، أنها لا تحتوي على مواد متفجرة، وأنها عبارة عن حقيبة سوداء داخلها عبوة هيكلية مكونة من قطع خشبية على هيئة أصابع ديناميت، وعلبة كانز وأسلاك وبطارية محمول، تم اكتشافها حال دخول المستشار أمير ذكين رئيس محكمة بنها الجزئية، لقاعة المحكمة بمبنى الموقف العمومي.

واسـتأنفت النيابة والمحكمة عملها، وأمرت النيابة بطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتحديد مصدرها.