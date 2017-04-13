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بالصور.. مدير أمن بني سويف يتفقد تأمين الكنائس والأديرة

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مصراوي Masrawy

بالصور.. مدير أمن بني سويف يتفقد تأمين الكنائس والأديرة مدير أمن بني سويف يتفقد تأمين الكنائس

بني سويف ــ أحمد كامل:

تفقد اللواء عادل التونسي، مدير أمن بني سويف، يرافقة اللواء خلف حسين، مدير مباحث المديرية، وعدد من القيادات الأمنية، اليوم الخميس، أعمال تأمين كنائس وأديرة المحافظة، ومراجعة الإجراءات الأمنية ومدى الالتزام بالتعليمات.

ووجه مدير الأمن القوات لضرورة اليقظة الكاملة خلال فترة التأمين، ومراجعة الإجراءات الأمنية والتعليمات المسبقة بالحيطة والحذر ورفع درجة الاستعداد إلى القصوى.

كما راجع مدير الأمن ومدير المباحث البوابات الالكترونية بالكنائس والأديرة، مطالبًا بإبعادها مسافة كافية عن بوابات الكنائس والأديرة.

مدير أمن بني سويف يتفقد تأمين الكنائس (1)

مدير أمن بني سويف يتفقد تأمين الكنائس (3)

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