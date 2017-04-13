بالصور.. سيارات لشفط مياه الأمطار من شوارع القليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

تعرضت، محافظة القليوبية، لموجة من الطقس السيئ وتقلب شديد وبشكل مفاجئ في حالة الطقس، حيث هطول أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول، مصحوبة بالبرق والرعد.

وتسبب سقوط الأمطار الغزيرة والمستمرة، فى تجمع مياه الأمطار بالشوارع الجانبية والرئيسية، وتوقف جزئي للحياة العامة في الشوارع بعد أن تحولت إلى برك من الوحل والطين.

وتأثرت عدة مناطق بانقطاع خطوط "الإنترنت" وقطع مياه الشرب، حتى تتمكن فرق الصيانة من شفط وسحب المياه المتراكمة في الشوارع، وتجفيف الكابلات الكهرباء بعد غرقها في مياه الأمطار.

ورفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القليوبية حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى، بإدارات كل المدن والقرى.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، تشكيل غرف عمليات لمتابعة الحالة بالشوارع الرئيسية والفرعية والمدارس والجامعات، التي غمرتها المياه وسرعة رفعها، من خلال الدفع بعدد من سيارات الكسح، التي تعمل منذ السادسة صباحا.