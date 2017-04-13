بالصور- إخماد حريق محدود بكنيسة "العذراء وأبو سيفين" غرب الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

تمكنت قوات الحماية المدنية فى الإسكندرية، من السيطرة على حريق محدود نشب، اليوم الخميس، بكنيسة العذراء مريم والشهيد أبو سيفين بمنطقة زاوية عبد القادر بحري غربي المدينة، وذلك دون حدوث إصابات.

كان اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارًا من قسم شرطة أول العامرية يفيد بنشوب حريق فى كنيسة العذراء مريم والشهيد أبو سيفين بمنطقة عبد القادر.

انتقلت قوات الحماية المدنية وضباط القسم إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على النيران وإخماد الحريق الذي أسفر عن تلفيات محدودة خارج مبنى الكنيسة، دون وقوع إصابات.

وتبين من المعاينة المبدئية أن الحريق نشب بالأسلاك الموصلة لأحد أجهزة التكيف بغرفتين ملحقين بالكنيسة نتيجة الأحمال الزائدة.

حُرر محضر بالواقعة، وأمر المستشار محمد نوار، رئيس نيابة أول العامرية، بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق.