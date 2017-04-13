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مصرع عجوز إثر انهيار منزلها بسبب شدة الرياح في سوهاج

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مصرع عجوز إثر انهيار منزلها بسبب شدة الرياح في سوهاج مصرع عجوز إثر انهيار منزلها بسبب شدة الرياح في سوهاج

مصراوي Masrawy

مصرع عجوز إثر انهيار منزلها بسبب شدة الرياح

سوهاج – عمار عبد الواحد:

لقيت عجوز، 65 عاماً، مصرعها تحت أنقاض منزلها المكون من طابق واحد، إثر انهياره بسبب سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح، بناحية الجزازرة بمركز المراغة شمال محافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء مصطفى مقبل إخطاراً بالواقعة، وتبين مصرع "وفاء. ل. ع"، 65 عاما، إثر انهيار منزلها المكون من طابق واحد، والمشيد بالطوب الأحمر والطين، ومسقوف بالعروق الخشبية والألواح.

نُقلت الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وتولت النيابة التحقيقات.

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