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الحلقة الثامنة من "الكبير أوي": أسطورة النداهة تثير مخاوف "جوني"

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الحلقة الثامنة من "الكبير أوي": أسطورة النداهة تثير مخاوف "جوني" الحلقة الثامنة من "الكبير أوي": أسطورة النداهة تثير مخاوف "جوني"

كتب : سهيلة حامد الجمعة 19-07-2013 18:49

تدور الحلقة الثامنة من مسلسل "الكبير أوي" في إطار كوميدي حول أسطورة الجنية وعروس البحر.

تحكي هدية زوجة الكبير عن ثلاثة أشخاص غرقوا في الترعة، ثم يحكي الكبير عن ذكريات الطفولة وكيف كان والده يخيفه بالنداهة.

يتجاهل جوني حديثهما، ويقيم في خيمة ويناقش مع هجرس النداهة، فيداعبه ويرتدي وجها مخيفا، فيتوجه هجرس مسرعا إلى منزل الكبير ويخبره أن جوني تحول بفعل النداهة، فيذهب الكبير إلى هناك ويأخذ معه فزاع وأشرف والغفر.

يجد جوني سيدة مخيفة تحكي له قصة النداهة، وتخبره أنه لابد أن يواجه القدر ويموت على يد النداهة، وفي تلك اللحظات يضرب "الباجور" وجه عم جابر، فتنصحه هدية بدهانه بمعجون أسنان، وعند دخول الكبير إلى المنزل يجد عم جابر فيغشى عليه.

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