بالصور.. محافظ المنيا يتفقد "جبل الطير" لمتابعة مشكلة المياه والصرف الصحي

المنيا- ريمون الراوي:

تفقد عصام البديوى، محافظ المنيا، اليوم الخميس، قرية جبل الطير بمركز سمالوط، للوقوف على عدد من المشاكل والتحديات التي يعاني منها سكان القرية، والتي يتمثل معظمها في مشاكل ضعف المياه وكذلك الصرف الصحي ، حيث وجه المحافظ بالبدء في تنفيذ عدد من الحلول وخاصة قبيل موسم احتفالات دير العذراء والتي ستبدأ الشهر القادم.

وجه المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإنشاء خط مياه مستقل؛ لمواجهة مشكلة ضعف المياه ورفع وإزالة كافة المخلفات والإشغالات بمنطقة الساحة، التي تشهد زحامًا شديدًا خلال الاحتفالات، مع الاهتمام بأعمال النظافة، وإقامة شادرين لذبح الأضاحي داخلها.