أحوال السوق| «الخضار في النازل» و«المجنونة» في الصدارة

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تصوير: دعاء السيد

**التجار: الأسعار انخفضت وستستمر على هذا النحو خلال الفترة المقبلة

شهدت أسعار الخضروات بمختلف أنواعها، اليوم الخميس 13 أبريل 2017، انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار عدا الطماطم "المجنونة" التي حافظت على المركز الأول في الارتفاع المستمر على مدار الأسبوعين الماضيين لتسجل بأسواق التجزئة نحو 10 لـ12 جنيه للكيلو، بينما استقر سعرها بسوق الجملة بين 4 لـ 7 جنيه للكيلو.

أمّا عن أسعار باقي السلع والخضروات، فشهدت انخفاضًا ملحوظًا بسوق الجملة، حيث حققت البطاطس نحو 2.75 لـ 4 جنيه للكيلو، والبصل نحو 3 لـ 5 جنيه للكيلو، والكوسة نحو 2 لـ 4 جنيه للكيلو، والجزر نحو 1.5 لـ 2.5 جنيه للكيلو، والفاصوليا نحو 3.5 لـ 4 جنيه للكيلو، والبامية نحو 25 جنيه للكيلو، والسبانخ نحو 3 جنيه للكيلو.

بينما سجل الباذنجان البلدب نحو 2.5 لـ 3.75 جنيه للكيلو، والباذنجان الرومي نحو 2 لـ 3.5 جنيه للكيلو، والباذنجان الأبيض نحو 3 لـ 5 جنيه للكيلو، والفلفل الرومي نحو 4 لـ 6.5 جنيه للكيلو، والفلفل البلدي نحو 4 لـ 6.5 جنيه للكيلو، والملوخية نحو 4.5 لـ 6.5 جنيه للكيلو، والخيار البلدي نحو 3 جنيه للكيلو، والبسلة سجلت نحو 3 لـ 4 جنيه للكيلو.

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وكذلك انخفضت أسعر الخضار بسوق التجذئة، لتسجل البطاطس نحو 4 جنيه للكيلو، والفلفل الرومي نحو 8 جنيه للكيلو، والباذنجان الأبيض 7 جنيه للكيلو، والخيار نحو 4 جنيه للكيلو، والجزر 3 جنيه للكيلو، والكوسة 5 جنيه للكيلو والفلفل الرومي 8 جنيه للكيلو، والفلفل البلدي 7 جنيه للكيلو والباذنجان الأسود سجل نحو 6 جنيه للكيلو، فيما سجلت الفاصوليا 8 جنيه للكيلو، والملوخية 7 جنيه للكيلو، والبسلة 6 جنيه للكيلو، والبامية 30 جنيه للكيلو، والليمون نحو 28 جنيهًا للكيلو.

جمال علي - أحد تجار التجزئة، قال إن الأسعار انخفضت منذ أمس الأربعاء، بشكل ملحوظ في مختلف الأسواق، بسبب ثبات السعر المعروض في سوق الجملة، مؤكدًا أن الأيام المقبلة ستشهد مزيدًا من الانخفاض.

أضاف علي: "إحنا مش من مصلحتنا رفع الأسعار لأنه كلما ارتفع السعر كلما قل الطلب والاستهلاك، وبالتالي نتكبد خسائر كبيرة لأن أغلب أنواع الخضار لا تصلح للتحزين فترة طويلة"، مطالبًا الجهات الرقابية، بإحكام سيطرتها على سوق الجملة؛ باعتباره المتحكم في الأسعار بشكل حقيقي.

استكمل علي المرسي - تاجر: "أتوقع ارتفاع السعر فقط مساء اليوم والغد بسبب تقلب حالة الجو ورفع أسعار النقل خلال هذه الأيام، إلّا أن الأسعار ستنخفض على مدار الأسبوع المقبل بدرجة ستشمل كل أنواع الخضار"، معتبرًا أن التاجر ما هو إلّا وسيط في عدة حلقات وليس الطرف الأساسي في منظومة ارتفاع الأسعار، فضلًا عن تعدد الحلقات الوسيطة وارتفاع أسعار المواد البترولية.

وتقول هدى عبدالمقصود - مواطنة -لـ"التحرير"، إن حالة الغلاء الكبيرة التي يعاني منها الشارع المصري كارثة حقيقية تهدد الجميع، مناشدة جميع الجهات المعنية، ضرورة التدخل لإزالة هذا العبء عن المواطنين قبل حلول شهر رمضان المبارك.

