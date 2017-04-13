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«الكهرباء» توقع اتفاقيات شراء الطاقة من 6 مستثمرين لإنتاج 300 ميجاوات

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«الكهرباء» توقع اتفاقيات شراء الطاقة من 6 مستثمرين لإنتاج 300 ميجاوات «الكهرباء» توقع اتفاقيات شراء الطاقة من 6 مستثمرين لإنتاج 300 ميجاوات

التحرير

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شهد اليوم الخميس، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توقيع 6 اتفاقيات لشراء الطاقة (PPA )، وذلك للمرحلة الثانية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بحضور Sten Arne Rosnes سفير النرويج بالقاهرة وعدد من قيادات القطاع.

وأوضـح الدكتور شاكر أن الاتفاقيات الستة تم توقيعها مع شركة اسكاتك النرويجية وشركة IT Investment، وشركةSun infinite، وشركة Philadelphia، وشركةICD، وشركة TPK بقدرة 50 ميجاوات لكل شركة  أي بإجمالى 300 ميجاوات.

وتعد هذه الشركات المؤهلة لتنفيذ مشروع طاقة شمسية بمنطقة "بنبان" ضمن المرحلة الثانية لبرنامج تعريقة التغذية التي تم الإعلان عنها فى 28/10/2016.

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وفي السياق ذاته، شاركت شركة اسكاتيك مع الشركات الخمس الأخرى بنسب مساهمات مختلفة بما يتوافق مع قواعد تعريفة التغذية الصادرة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وقامت الشركات الستة بالتوقيع على التعديل الخاص باتفاقية مشاركة التكاليف للمرحلة الثانية لبرنامج تعريفة التغذية مع كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وكذلك التوقيع على اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

جدير بالذكر، أن شركة اسكاتك تعد ضمن عدد من الشركات المؤهلين بالمرحلة الأولى والذين لم يتمكنوا من إنهاء إجراءاتهم بهذه المرحلة حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم    2533بتاريخ 29/9/2016 للسماح لتلك الشركات بالاستمرار بالمرحلة الثانية تشجيعاً للإستثمار فى مجال الطاقة المتجددة على أرض .

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