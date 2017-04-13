رئيس الوزراء يناقش مشروعات التعاون بين مصر وقبرص واليونان

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عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مشروعات التعاون المشترك المطروحة بين مصر وقبرص واليونان، في عدد من القطاعات التي تخدم أهداف التنمية، بحضور وزراء البيئة والكهرباء والاتصالات والتعاون الدولي والسياحة والري والزراعة وممثلي الجهات المعنية الأخرى.

وفي مستهل الاجتماع، الذي عقد اليوم، أكد رئيس الوزراء على اهتمام مصر بتعزيز التعاون القائم مع قبرص واليونان، والعمل على تطويره في ضوء العلاقات المتميزة مع الدولتين، والبناء على النتائج الإيجابية للقمة الثلاثية بين ( مصر ـ قبرص ـ اليونان) التي استضافتها القاهرة في أكتوبر 2016.

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وصرح السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض المشروعات المطروحة بين مصر وقبرص واليونان، حيث تم مراجعة الموقف الخاص بعدد من المشروعات المشتركة التي تم الاتفاق عليها، من بينها مشروعات تنمية الثروة السمكية وإنشاء مزارع زيتون، إلى جانب التعاون في مجال الإتصالات من خلال تقديم الدعم الفني لبناء القدرات والتدريب والمساهمة في اقامة المناطق التكنولوجية ودعم مجالات ريادة الأعمال.

كما تم بحث موقف الدراسات الخاصة بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان، فضلأً عن التعاون في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني، هذا بالإضافة إلى مشروعات إعادة تدوير المخلفات الصلبة والعضوية لاستخدامها في توليد الكهرباء، وبحث اطلاق برامج سياحية مشتركة بين البلدان الثلاثة في ضوء توافر العديد من المقومات وعلى رأسها تنوع المقاصد السياحية.