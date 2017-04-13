بالصور.. «الإسكان» تكشف مستوى تشطيب وحدات «العاصمة الإدارية»

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اطلع الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، على أعمال الحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعينات التشطيب لعمارات الحي السكني بالمشروع، كما اجتمع مع مسئولي شركات المقاولات المُنفذة للحي السكني، وأعمال المرافق بالأحياء المختلفة، لمتابعة الموقف التنفيذي.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، أول عمارة يتم الانتهاء من تشطيب واجهتها، والتي تنفذها شركة طلعت مصطفى، حيث أبدى الوزير عددًا من الملاحظات على أعمال التشطيبات، قائلاً: "بدأنا تشطيب عينات الواجهات في بعض العمارات بعد 10 أشهر تقريبًا من العمل، مكلفًا شركات المقاولات العاملة بالمشروع، بالانطلاق في أعمال التشطيبات المختلفة، خاصة بعد اعتماد المكتب الاستشاري لنوعيات التشطيب المختلفة".

وطلب الوزير من كل شركة تعمل بالحي السكني، سرعة تشطيب منطقة محددة داخليًا وخارجيًا، مع الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع، والطرق، وأعمدة الإنارة، لبدء تسويق هذه الوحدات وإعلان حجزها، حتى يتمكن الراغبون في الحجز من معاينة هذه الوحدات.

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وكلف وزير الإسكان مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بسرعة البدء في تنفيذ الفيلات والتاون هاوس، وتجول الوزير في عدد من الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من تشطيبها على أعلى مستوى، وشرح المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، الموقف التنفيذى لأعمال توصيل المرافق، حيث أشار إلى أن نسبة تنفيذ الطرق وصلت لـ60 % فرمة، والمياه والصرف وصلت لـ30 %، وسيتم البدء فى تنفيذ مرافق حى المال والأعمال، والمدينة الطبية، وكذا توصيل المرافق للمسجد والكنيسة، اللذين أمر الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذهما بالعاصمة الإدارية الجديدة.