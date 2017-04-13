بيان عاجل لعجز الحكومة في مواجهة مسلسل ارتفاع الأسعار

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تقدم النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، بطلب إحاطة عاجل موجه للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن عدم قدرة الحكومة فى مواجهة مسلسل ارتفاع الأسعار لسلع والمنتجات التي تمس معيشة محدودى الدخل مما تحملهم أعباء إضافية.

وقال وطنى، في بيان له اليوم، ان نتيجة تلك السياسة المتخبطة التي تتبعها الحكومة ادت إلى ارتفاع جنونى فى الأسعار بجانب غياب الرقابة الحقيقية علي الأسواق والمحال التجارية، متابعًا "الأسعار نار ومحدوى الدخل والغير قادرين مش لاقيين الأكل".

شاهد أيضا

وطالب وطني، بضرورة وضع حلول لرفع المعاناه عن محدودي الدخل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان، بالإضافة إلي تفعيل دور المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين في القرى والنجوع والمراكز على مستوى الجمهورية، والتخلي عن سياسة الصمت التي تتبعها الحكومة.