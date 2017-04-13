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أمن الشرقية يدفع بـ 150 ألف ضابط وفرد ومجند لتأمين 74 كنيسة

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أمن الشرقية يدفع بـ 150 ألف ضابط وفرد ومجند لتأمين 74 كنيسة أمن الشرقية يدفع بـ 150 ألف ضابط وفرد ومجند لتأمين 74 كنيسة

التحرير

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كتبت - ريهام الوجيه

قال مصدر مسؤول بمديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس، إنه تم اعتماد خطة تأمين الكنائس اعتبارا من "خميس العهد" وحتى عيد القيامة المجيد، الأحد القادم.

وأضاف المصدر، في تصريحات للتحرير، أنه تم تأمين المطرانية و74 كنيسة على مستوى المحافظة، ودار ضيافة، وذلك من خلال الدفع بفرق تابعة لوحدة المفرقعات تتولى عمليات التمشيط على مدار٣ دوريات، وتزويد مداخل الكنائس الكبرى بـ ٤١ بوابة جديدة للكشف عن المعادن تضاف إلى البوبات السابقة؛ لضمان التفتيش الدقيق لجميع الزائرين، ونشر أفراد الشرطة النسائية.

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وأوضح المصدر، أنه تم نشر دوريات مسلحة بالطرق المؤدية إلى الكنائس؛ للتدخل الفوري تحسبا لوقوع أي طوارئ، ومتابعة الحالة الأمنية على مدار الـ 24 ساعة، فضلا عن وضع حواجز حديدية لعمل حرم آمن أمام كل كنيسة، والتأكد من فاعلية كاميرات المراقبة المثبتة على أبواب وأسوار الكنائس ودور الضيافة.

وأشار المصدر، إلى أن الخطة تقوم على مشاركة 150 ألف ضابط وفرد ومجند، من بينهم 274 ضابط مفرقعات.

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التحرير

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