الحلقة الثامنة من "حكاية حياة": حياة تصور إيناس.. ويوسف يقرر مراقبة هشام

كتب : فاطمة النشابي منذ 33 دقيقة

تكتشف رانيا في بداية أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "حكاية حياة"، وجود زوجها هشام في منزل حياة، بينما يغضب يحيى من يوسف بسبب أموال زوجته.

تواصل حياة التقرب من ابنها أدهم ويتناولان الغذاء سويا، كما تعرض عليه الذهاب إلى حفل إكرام التي تؤدي دورها الفنانة رازن مغربي، بينما يقرر يوسف مراقبة الدكتور هشام من أجل التوصل لحياة.

يشاهد أدهم في حفل إكرام إيناس زوجة يوسف، وعلى الفور يقرر مغادرة الحفل دون إبلاغ حياة.

تصور حياة إيناس خلال تواجدها في الحفل بصحبة عشيقها، من أجل الضغط على يوسف.

مسلسل "حكاية حياة" من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي، وبطولة غادة عبدالرازق وروجينا وطارق لطفي.