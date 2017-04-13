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وكيل أوقاف الإسكندرية: قافلة الشهداء تتجه للجنة تحمل أرواح الأبطال

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وكيل أوقاف الإسكندرية: قافلة الشهداء تتجه للجنة تحمل أرواح الأبطال وكيل أوقاف الإسكندرية: قافلة الشهداء تتجه للجنة تحمل أرواح الأبطال

التحرير

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قال الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن قافلة الشهداء تسير على أرض متجهة إلى الجنة تحمل أطهر أرواح الأبطال الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن.

وأضاف "العجمي"، في تصريحات صحفية، أن أبواب الجنة استقبلت أرواح الشهداء بالفرحة والعطاء، مشددا أن مصر تتعرض لحرب شديدة من قوى الإرهاب الغاشمة، وقدرها أن تتصدى وبقوة لهؤلاء الذين لا دين لهم ولا عهد ولا ميثاق ممن يدعون الدفاع عن الدين وهم أناس تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، وتسببوا في قتل نفس حرم الله قتلها إلا بالحق.

وأضاف: "مصر الغالية كل يوم تستقبل أبطالا كبارا سجلوا حبهم لبلدهم بدمائهم، لم يبخلوا بنقطة عرق واحدة في سبيل أن تحيا الأمة كلها وهم الآن بين حواصل الطير تحت ظل عرش الرحمن".

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وبشر وكيل أوقاف الأسكندرية، الأهالي بأن الله كتب لهم الشهادة لأنهم صدقوا معه، وأن مصر الغالية ستنتصر على الإرهاب وداعميه، مؤكدا: "نقف جميعا صفا واحدا في مواجهة الإرهاب الغاشم بكل ما أوتينا من قوة نبتغي وجه الله".

واختتم "العجمي"، تصريحاته قائلاً: "شعب مصر سيواجه الإرهاب، وسيسجل التاريخ أسماء هؤلاء الأبطال بحروف من نور، وستتحدث عنهم الأجيال القادمة".

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