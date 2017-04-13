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التعليم العالي: المستشفيات الجامعية تتابع مصابي تفجيري الكنيستين

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التعليم العالي: المستشفيات الجامعية تتابع مصابي تفجيري الكنيستين التعليم العالي: المستشفيات الجامعية تتابع مصابي تفجيري الكنيستين

التحرير

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أوفد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات لشئون المستشفيات الجامعية، إلى مستشفيات طنطا الجامعية، ومستشفيات الإسكندرية الجامعية للاطمئنان على أحوال مصابي الحادثين الإرهابيين لكنيستي ماري جرجس بطنطا وماري مرقس بالإسكندرية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات لشئون المستشفيات الجامعية، في تقريره الذي قدمه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن زيارته للمستشفيات الجامعية لكل من جامعتي طنطا والإسكندرية، أن كافة الخدمات الطبية والعلاجية المتميزة تقدم للمصابين، وأن المستشفيات الجامعية تعمل بكامل أطقمها الطبية من هيئة تدريس وهيئة معاونة لخدمة المصابين.

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وقد تلقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي خطاب شكر من الأنبا بولا أسقف طنطا على جهود الوزير ومتابعته الدقيقة لكافة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لمصابي الحادث الإرهابي الآثم لكنيسة ماري جرجس بطنطا، وما لاحظه من عناية فائقة من جانب العاملين بمستشفيات طنطا الجامعية.

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التحرير

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