بالصور.. مدير أمن قنا يتفقد الخدمات الأمنية بالكنائس

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أجرى اللواء صلاح الدين حسان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، عددا من الجولات، اليوم، على القوات المكلفة بتأمين كنائس المحافظة، للتأكد من جاهزيتها واستعدادها لمواجهة أي شكل من أشكال الخروج على القانون.

وأمر مدير الأمن، بضرورة يقظة القوات أثناء الخدمة وضرورة توسيع دائرة الاشتباه، وتفعيل التفتيش الإلكتروني للمترددين على الكنائس، وإقامة حرم أمني آمن حول الكنائس، والتعامل بكل حزم وحسم مع أي عنصر يحاول المساس بكنائس محافظة قنا.

وتعزز مديرية أمن قنا إجراءتها حول محيط كنائس المحافظة، بالتنسيق مع كافة الإدارات الأمنية وفرق الكشافة التابعة للكنيسة الأرثوذكسية.