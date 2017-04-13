لوكاس ألكاراز يتولى تدريب منتخب الجزائر

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أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تعيين الإسباني لوكاس ألكاراز مدربا جديدا للمنتخب، خلفا للبلجيكي جورج ليكنز، الذي استقال في يناير عقب خروج المنتخب من كأس الأمم الأفريقية.

وأورد الاتحاد عبر موقعه الإلكتروني أنه «اتفق مع لوكاس ألكاراز من أجل تدريب المنتخب الوطني، وسيبدأ عمله في الأيام القادمة».

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وكان ألكاراز (50 عاما) أقيل من تدريب غرناطة الإسباني الذي يحتل المركز التاسع عشر قبل الأخير في الدرجة الأولى الإسبانية مطلع هذا الأسبوع.

وكان ليكنز استقال في 24 يناير من تدريب المنتخب الجزائري بعد إقصائه من الدور الأول للنسخة الـ 31 من كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في الجابون.