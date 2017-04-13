أخبار عاجلة

كيف تعرف أن بطاقة التموين تحتاج تحديث لتجنب الإيقاف -
سائق يعتدي جنسيًا على شقيقته بالخصوص -
سكاي نيوز: ''الغواصات النووية'' المفقودة لكوريا الشمالية تثير الهلع -
عروس تُحطم رأس زوجها بعد أسبوع من الزفاف.. والسبب -
وزير الدفاع السوداني: نتعرض لـ''استفزازات'' من الجيش المصري في حلايب -
انتحار حمدي أحمد وتعذيب أم كلثوم.. شائعات طاردت الفنانين في قبورهم -
الداخلية: نصف مليون جنيه لمن يرشد عن هؤلاء -
أمريكا تقصف داعش في أفغانستان بأكبر قنبلة غير نووية في التاريخ -
فيديو| تامر أمين: «لازم نهدد الإرهابي بأهله وأولاده عشان يرتدع» -
شاب يكشف مفاجآت جديدة في تفجير «كنيسة طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

لوكاس ألكاراز يتولى تدريب منتخب الجزائر

Google+ Print
لوكاس ألكاراز يتولى تدريب منتخب الجزائر لوكاس ألكاراز يتولى تدريب منتخب الجزائر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تعيين الإسباني لوكاس ألكاراز مدربا جديدا للمنتخب، خلفا للبلجيكي جورج ليكنز، الذي استقال في يناير عقب خروج من كأس الأمم الأفريقية.

وأورد الاتحاد عبر موقعه الإلكتروني أنه «اتفق مع لوكاس ألكاراز من أجل تدريب المنتخب الوطني، وسيبدأ عمله في الأيام القادمة».

شاهد أيضا

وكان ألكاراز (50 عاما) أقيل من تدريب غرناطة الإسباني الذي يحتل المركز التاسع عشر قبل الأخير في الدرجة الأولى الإسبانية مطلع هذا الأسبوع.

وكان ليكنز استقال في 24 يناير من تدريب المنتخب الجزائري بعد إقصائه من الدور الأول للنسخة الـ 31 من كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في الجابون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
اتجاه لاستبعاد كريم حافظ من المنتخب الوطني

اتجاه لاستبعاد كريم حافظ من المنتخب الوطني

حازم إمام: ميدو مرشح لتدريب المنتخب الأولمبي

حازم إمام: ميدو مرشح لتدريب المنتخب الأولمبي

ملاعب ONsport: حازم إمام يرشح "ميدو" لتدريب المنتخب الأولمبي

ملاعب ONsport: حازم إمام يرشح "ميدو" لتدريب المنتخب الأولمبي

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة