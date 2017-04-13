دخول العروسين بسيارة وعجوز تدعو لهذا المهاجم.. لقطات من حفل زفاف مؤمن زكريا

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احتفل لاعب الأهلى مؤمن زكريا بزفافه مساء أمس الأربعاء بأحد الفنادق الكبيرة في القاهرة، وسط حضور عدد كبير زملاءه والمهندس محمود طاهر والجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي.

ونرصد خلال التقرير التالى أبرز اللقطات التى لفتت الانتباه بحفل الزفاف..

مهاجم الأهلي يقبل يد سيدة عجوز

فاجأ مهاجم الأهلي كوليبالي الجميع بتصرف إنسانى عندما قام بتقبيل يد سيدة عجوز أثناء الزفاف، وذلك بعد أن طلبت منه التقاط صور تذكارية معه، حتي قامت بالدعاء له قائلة: "الله أكبر عليك ربنا يحرسك".

عبد الباسط حمودة يحيي الفرح

أشعل المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة حفل الزفاف بالعديد من الأغاني الشهيرة كان أبرزها "اديني قلبك" و"أنا مش عارفنى"، مما دفع الإيفواري سليمان كوليبالي مهاجم الفريق بالرقص على تلك الأغانى بطريقة جنونية وهو ما أثار إعجاب الحاضرين.

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دخول قاعة الزفاف بسيارة "ميني كوبر"

ابتكر مؤمن زكريا طريقة جديدة فى دخول قاعة زفافه، حيث دخل لكوشة زفافه داخل القاعة بسيارة مينى كوبر برفقة عروسته، وهو ما أثار إعجاب الحاضرين.

وصلة رقص للاعبي الأهلي

دخل اللاعب سعد سمير واللاعب جونيور أجاى في وصلة رقص خلال حضورهما حفل الزفاف، وهو الأمر الذى أثار دهشة الجمهور بسبب ترديد "أجاى" للأغنية، حيث علق أحد المتابعين للفيديو قائلًا: "أجاى حافظ الأغنية.. يخربيتك ياسعد".



فستان العروس يجذب الأنظار

بهرت العروسة الحضور بفستانها البسيط الذى ابتعد عن التكلف وهو ما نال إعجاب الكثيرين، كما لم تتخل أيضًا عن حجابها في حفل الزفاف كأغلب زوجات اللاعبين.