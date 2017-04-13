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بالصور.. طلاب 17 جامعة يزورون مشروعات شرق بورسعيد

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مصراوي Masrawy

طلاب 17 جامعة يزورون مشروعات شرق بورسعيد (1)طلاب 17 جامعة يزورون مشروعات شرق بورسعيد (1)

طلاب 17 جامعة يزورون مشروعات شرق بورسعيد (2)طلاب 17 جامعة يزورون مشروعات شرق بورسعيد (2)

طلاب 17 جامعة يزورون مشروعات شرق بورسعيد (3)طلاب 17 جامعة يزورون مشروعات شرق بورسعيد (3)

طلاب 17 جامعة يزورون مشروعات شرق بورسعيد (4)طلاب 17 جامعة يزورون مشروعات شرق بورسعيد (4)

طلاب 17 جامعة يزورون مشروعات شرق بورسعيد (5)طلاب 17 جامعة يزورون مشروعات شرق بورسعيد (5)

طلاب 17 جامعة يزورون مشروعات شرق بورسعيد (6)طلاب 17 جامعة يزورون مشروعات شرق بورسعيد (6)

طلاب 17 جامعة يزورون مشروعات شرق بورسعيد (7)طلاب 17 جامعة يزورون مشروعات شرق بورسعيد (7)

طلاب 17 جامعة يزورون مشروعات شرق بورسعيد (8)طلاب 17 جامعة يزورون مشروعات شرق بورسعيد (8)

بورسعيد – طارق الرفاعي:

رافق الأستاذ الدكتور شمس الدين محمد شاهين، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الخميس، طلاب 17 جامعة مصرية من المشاركين بفعاليات الملتقى القمي الثالث للتنمية البشرية، خلال زيارتهم لمنطقة مشروعات شرق بورسعيد، للتعرف على إنجازاتها.

تفقد طلاب الجامعات، منطقة مشروع إنشاء الأنفاق العابرة أسفل المجرى الملاحي لقناة السويس بين ضفتيه، مستمعين لشرح حول الأعمال بالأرصفة البحرية والمنطقة الصناعية واللوجيستية، بجانب الأنفاق، ملتقطين الصور التذكارية بالمشروع، ومبدين فخرهم وسعادتهم البالغة بما لمسوه من إنجازات تتحقق في علي أرض الواقع.

وطالب رئيس الجامعة، طلاب الجامعات المصرية المشاركة بالجولة بنقل ما لمسوه على أرض الواقع إلى زملائهم بالجامعات، فور عودتهم إليها مرة أخرى عقب نهاية الملتقى، لتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى البعض، والرد على الشائعات المغرضة والأكاذيب التي يروجها أعداؤنا بالداخل والخارج حول المشروعات الجاري إنجازها في مصر خاصة بشرق بورسعيد.
وأكد أن ما شهدته مصر خلال العامين الماضيين من إنجازات لم تشهدها خلال سنوات طويلة مضت، وذلك رغم المؤامرات التي تحيط بمصر ومحاربتها للإرهاب، الذي يستهدف أمن واستقرار الوطن.

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