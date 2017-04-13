بالصور.. محافظ الإسكندرية يفتتح المعرض السنوي لمنتجات المدارس الفنية

الإسكندرية – محمد عامر:

افتتح الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، المعرض السنوي الخامس لمنتجات طلاب مدارس التعليم الفني، والذى يهدف لتشجيع طلاب المدارس الفنية الزراعية والصناعية والتجارية علي المشروعات الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة لخريجي تلك المدارس.

تفقد المحافظ أقسام المعرض والمعروضات المقدمة من طلاب المدارس الفنية المختلفة، مشيدا بأهمية تلك المشروعات الإنتاجية داخل مدارس التعليم الفني، وتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات المختلفة وبأسعار مناسبة للجميع.

وطالب "سلطان" وكيل وزارة التربية والتعليم بزيادة تلك المعارض علي مستوي المدارس الفنية لإخراج إبداعات الطلاب والترويج لمنتجاتهم، مؤكدا على أهمية زيادة اﻷنشطة بالمدارس الفنية، وتوفير منافذ كافية لعرض منتجاتها.

وأكد المحافظ على اهتمامه بالتعليم الفني وإدخال كل الطرق العلمية له، مشيراً إلى أن كل المنتجات المعروضه بتلك المنافذ علي جودة عالية، ما يساعد على خلق فرص عمل لخريجي تلك المدارس، وإخراج منتج عالي الجودة، ينافس اﻷسواق العالمية.