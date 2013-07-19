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الحلقة التاسعة من "قمر الشام": الزعيم أبو حمزة يعود من الحج.. والغول يهدد أبو عبده بالقتل

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الحلقة التاسعة من "قمر الشام": الزعيم أبو حمزة يعود من الحج.. والغول يهدد أبو عبده بالقتل الحلقة التاسعة من "قمر الشام": الزعيم أبو حمزة يعود من الحج.. والغول يهدد أبو عبده بالقتل

كتب : مروة مدحت منذ 31 دقيقة

تبدأ أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "قمر الشام" بطلب أبو عبده من واوي أن يعرف من الذي اقتحم منزله ومن حرق مخزنه، ويذهب الغول لمنزل المعلم أبو عبده ليقتص منه بسبب قتله المعلم صبحي.

ينزع العمال الزينات عن بيت الزعيم أبو حمزة مراعاة لمقتل صبحي، ويمر الغول على منزل أبو حمزة ويخبره ابنه أنه ذهب إلى الحج، ويسأل بكري شقيقته ليلى عن حقيقة إذا كانت خالتها عفاف وافقت منحه منزلها.

يصطحب المعلم شهران الغول إلى منزله، وترسل أم جمال عائشة الخادمة إلى شهران أخيها لتأتي لها بطلبات، بينما يجتمع الغول بعزو، ويحاول الأخير أن يهدأ الغول ويمنعه من اقتحام منزل أبو عبده، ويعود الزعيم أبو حمزة من الحج إلى عزاء صبحي، ويحضر للعزاء أيضا المعلم أبو عبده مع رجاله، وعزو والغول، ويخطب الزعيم أبو حمزة في رجال الحارة، مؤكدا أن صبحي مثل ابنه ولن يرتاح حتى يأخذ بثأره، ويطلب الزعيم من أحد معاونيه أن يأخذ عزو والغول إلى منزله.

مسلسل "قمر الشام" بطولة بسام كوسا ومنى واصف وديمة قندلفت، وتأليف الكاتب محمد خير الحلبي ومن إخراج مروان بركات.

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