بالصور.. وزير الصحة يتفقد معهد القلب الجديد بمطار إمبابة

كتب - أحمد جمعة:

تصوير - نادر نبيل:

تفقد الدكتور أحمد عماد راضي - وزير الصحة والسكان، الخميس، معهد القلب الجديد بمطار إمبابة.

ووجه "راضي" باستكمال تجهيز مبنى معهد الجديد، تمهيدًا لافتتاحه رسمياً خلال الفترة المقبلة.

وقال "راضي" - في تصريحات صحفية، على هامش الزيارة - إن الفرع الجديد لمعهد القلب أصبح جاهزًا للافتتاح بنسبةٍ كبيرة، بعد تشغيله تجريبياً لنحو شهر كامل.

وأضاف وزير الصحة والسكان، إن معهد القلب سيخفف من قوائم انتظار المرضى، بعد زيادة غرف الرعايات المركزة والعمليات.

وتابع الدكتور أحمد عماد راضي:"العيادات شغالة، والعمليات والقسطرة على وشك الافتتاح".