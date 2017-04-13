بالصور.. العواصف الترابية تغلق طرق الوادي الجديد

الوادي الجديد -محمد الباريسي:

أغلقت الكثبان الرملية أغلب الطرق الرئيسية بالوادي الجديد، وذلك بسبب العواصف الترابية التي ضربت المحافظة على مدار اليومين الماضيين.

وقالت هيئة الطرق والكباري بالمحافظة، في بيان لها اليوم الخميس، إنها دفعت بكافة المعدات الخاصة بها، لإزالة الكثبان الرملية من الطرق الرئيسية، فضلا عن إجراء صيانة لعدد من الطرق الإسفلتية التي تصدعت، جراء العواصف.

وأشارت الهيئة إلى إخطار المحافظات المحيطة بالوادي الجديد، للتحرك لإزالة الكثبان الرملية، لمنع وقوع حوادث مرورية.