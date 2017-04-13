صور| إجراءات أمنية مشددة بمحيط كنائس المنيا.. و«خفير واحد» بالقرى

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إجراءات أمنية مشددة بمحيط الكنائس بمحافظة المنيا، حيث أغلقت قوات الأمن الشوارع المؤدية إليها، ووضعت حواجز حديدية.

"التحرير" رصدت الانتشار الموسع لرجال الشرطة (نظام - مباحث)، بالتزامن مع تكثيف الدوريات الأمنية بمحيط الكنائس.

وفي حي أبو هلال، جنوب مدينة المنيا، شدّدت قوات الأمن من إجراءاتها؛ حيث إنه أحد مناطق تجمع أعضاء جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية، حيث يوجد به مسجد عمر بن الخطاب، الذي يُعد المقر الرئيس لجماعة الإخوان بالمحافظة، ومسجد الرحمن، مقر مجلس شورى الجماعة الإسلامية.

واقتصر تأمين الكنائس بالقرى، على وضع خفير نظامي واحد أمام كل كنيسة، وخلت جميعها من البوابات الإلكترونية.

من جانبه، تفقد اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، إجراءات تأمين عدد من الكنائس، والتأكد من جاهزية القوات، وإلمامهم بمهامهم المكلفين بها، بالإضافة إلى تعاون الأمن الإداري الخاص بالكنائس مع قوات الشرطة؛ لفحص المترددين.

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وقال "دويدار" في تصريحاته لـ"التحرير"، إنه شدّد على مراعاة الحرم الآمن لدور العبادة، وإحكام السيطرة الكاملة على المداخل والمخارج من خلال الفحص الجيد للمترددين عليها، والاستفادة من التقنيات الحديثة (بوابات الكشف عن المعادن، كاميرات المراقبة).

وأوضح مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، أنه طالب إدارة الحماية المدنية بالتعقيم المستمر على مدى اليوم الكامل لحرم الكنائس والمطرانيات، ورفع الإشغالات بمحيط تلك المنشآت، وتصدي إدارة المرور للمواقف العشوائية بنطاق الحرم الآمن.

وأكد مدير الأمن أنه وجّه إدارة البحث الجنائي بتفعيل دورها البحثي من خلال الاستفادة من المصادر السرية؛ للرصد الفوري لأي محاولات تهدف توجيه أعمال عدائية لتلك الدور، والتصدي الحاسم لها، مضيفًا أنه وجّه نواب القطاعات ومساعديه ومأموري الأقسام بتعزيز الخدمات المعينة على الكنائس والمطرانيات، وتوفير الأدوات والمعدات اللازمة لتأمينهم، ومداومة المرور على الخدمات والتلقين والتوعية للضباط والأفراد.