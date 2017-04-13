يوفنتوس يجدد عقد «ديبالا» 5 أعوام

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أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميٍس، تجديد تعاقده مع الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم الفريق لمدة 5 أعوام، تنتهي في 2022.

وقدم الدولي الأرجنتيني - صاحب الـ23 عامًا، أداد متمير مع السيدة العجوز هذا الموسم، حيث لعب 36 مباراة بواقع 2.493 دقيقة، سجل خلالهم 16 هدفًا، وصنع 8 أهداف، ويعد ديبالا أحد أهم أهداف العديد من الأندية الأوروبية أبرزهم برشلونة وريال مدريد الإٍسبانيين.

ويحتل يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي "الكالتشيو" برصيد 77 نقطة بفارق 6 نقاط عن روما صاحب الـ 71 نقطة.