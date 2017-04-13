بالصور.. مدير أمن المنوفية يفاجئ خدمات تأمين الكنائس
مدير الأمن يتفقد تأمين الكنائس (1)
مدير الأمن يتفقد تأمين الكنائس (2)
مدير الأمن يتفقد تأمين الكنائس (3)
المنوفية مروة فاضل:
فاجأ اللواء خالد أبو الفتوح، مدير أمن المنوفية، اليوم، خدمات تأمين الكنائس بشبين الكوم، وكذا خدمات تأمين الجامعة.
وأكد أبو الفتوح، على ضرورة الحفاظ على الحرم الأمن، موعيا جميع القوات بالظروف الراهنة واليقظة التامة وتوسيع دائرة الاشتباه، وتطبيق القانون بكل حسم وحزم مع مراعاة حقوق الإنسان.
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