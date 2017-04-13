لماذا ينحني آباء الكنيسة لغسل أقدام المصلين اليوم الخميس ـ (صور)

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المنيا ــ ريمون الراوي:

تقيم مطرانيات المنيا السبعة للأقباط الأرثوذكس، قداس خميس العهد، لإحياء ذكرى العشاء الأخير للسيد المسيح مع تلاميذه، وهو أيضا اليوم الذي غسل فيه السيد المسيح أرجل تلاميذه.

ويقول القس أرسانيوس ميخائيل، راعي كنيسة السيدة العذراء بالصاغة بملوي، إن السيد المسيح غسل أرجل تلاميذه بخميس العهد، ليعلمهم المحبة، ووصيتهم بأن يحبون بعضهم البعض، كما أحبهم هو وترك لهم وصيته.

وأضاف ميخائيل، أن القساوسة والأساقفة في الكنائس يغسلون أرجل المصلين ورشمهم بالزيت، وأنه في خميس العهد أيضا، تم القبض على السيد المسيح ليلاً، بعد خيانة يهوذا له، وتسليمه لليهود ومحاكمته بتهمة التجديف.

وخميس العهد، هو اليوم الخامس من أسبوع الآلام، يسبقه أربعاء البصخة، وتليه الجمعة العظيمة.