"العصار" يستقبل وزير الدفاع القبرصي لبحث سُبل التعاون في مجالي الدفاع والأمن

كتب- مصطفى المنشاوي:

أستقبل الدكتور محمد سعيد العصار - وزير الدولة للإنتاج الحربي، الخميس، "كريستوفوروس فوكيدس" - وزير الدفاع القبرصي، بمقر ديوان عام الوزارة، لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد "العصار" عمق علاقات الصداقة والتعاون الوثيقة بين مصر وقبرص، مستعرضًا إمكانيات شركات وزارة الإنتاج الحربي في مجال التصنيع الحربي، وإنتاج معدات الدفاع، فضلًا عن كيفية الاستفادة منها لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك مع الصناعات الدفاعية القبرصية.

ومن جانبه قدم "فوكيدس" تعازيه في ضحايا الأحداث الإرهابية الأخيرة، مؤكدًا أهمية الدور الذي تلعبه مصر في مواجهة التطرف والإرهاب.

وأشاد وزير الدفاع القبرصي - خلال اللقاء - بالخبرات والإمكانيات المتوافرة بشركات الإنتاج الحربي المصري، معربًا عن رغبته في تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وضرورة العمل معًا لمكافحة الإرهاب في المنطقة.