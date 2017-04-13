جولة لوزير النقل بمحطة مصر و"الشهداء" لمتابعة إجراءات التأمين

كتب- عبدالله قدري :

تفقد الدكتور هشام عرفات - وزير النقل، يرافقه اللواء مدحت شوشة - رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات شرطة النقل والمواصلات، خلال جولة تفقدية اليوم الخميس، في محطة مصر برمسيس ومحطة الشهداء بمترو الأنفاق، لمتابعة إجراءات التأمين المختلفة بالمحطات والقطارات.

وبدأت الجولة بتفقد محطة مصر، حيث تفقد "عرفات" الخدمات الأمنية على مداخل ومخارج المحطة والصالات وأجهزة "X. RAY" وبوابات الكشف عن المعادن الموجودة في الصالة الرئيسية، وكذلك أرصفة الوجهين القبلي والبحري، فضلًا عن الإجراءات الخاصة بتأمين القطارات.

وطالب "عرفات" بالمتابعة المستمرة لكاميرات المراقبة بالمحطات، واتخاذ كافة الإجراءات الفنية اللازمة لتحقيق أمن الركاب.

وتوجه وزير النقل، برفقة المهندس علي الفضالي - رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، إلى محطة الشهداء بمترو الأنفاق، للاطمئنان على اتخاذ كافة التدابير التأمينية للمحطة، حيث تفقد أرصفة حلوان والمرج بالخط الأول وشبرا والجيزة بالخط الثاني.

وأكد الوزير أن هناك تنسيق تام مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين مرفقي السكة الحديد والمترو وتأمين جميع المحطات والقطارات على كافة الخطوط، مشددًا على اليقظة التامة لحماية هذين المرفقين الهامين.

والتقى الدكتور هشام عرفات، بعددٍ من الركاب للاطمئنان على الخدمة المقدمة للجمهور، وانتظام جداول التشغيل لمرفق السكك الحديدية، وانتظام زمن التقاطر لمترو الأنفاق، كما اطمئن على توافر تذاكر القطارات الخاصة بالوجهين البحري والقبلي، وعلى نظافة المحطات والقطارات.