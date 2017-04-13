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تأجيل اجتماع المكتب التنفيذي للكاف إلى مايو المقبل

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تأجيل اجتماع المكتب التنفيذي للكاف إلى مايو المقبل تأجيل اجتماع المكتب التنفيذي للكاف إلى مايو المقبل

التحرير

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قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، تأجيل اجتماع المكتب التنفيذي الذي كان مقررًا له أمس الأربعاء في القاهرة.

واتفق مسئولو الكاف على عقد الاجتماع، على هامش اجتماع المكتب التنفيذي للفيفا المقرر له شهر مايو المقبل في البحرين، والذي يشهد إعلان نتيجة انتخابات المقعد الحر الذي يترشح فيه هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة.

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ويرجع سببب التأجيل إلى تواجد أحمد أحمد رئيس الكاف في جنوب إفريقيا للاجتماع مع دول الكوسافا.

 جدير بالذكر أن دول الكوسافا هي: أنجولا، بتسوانا، جزر القمر، ليسوتو، مدغشقر، ملاوي، موريشيوس، مايوت، موزمبيق، ناميبيا، ريونيون، سيشل، جنوب أفريقيا، سوازيلاند، زامبيا،زيمبابوي.

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التحرير

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