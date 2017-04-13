وزير العدل يصدر قرارًا بترقية 867 خبيرًا بالطب الشرعي

كتب- عمرو علي:

أصدر المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، قرارًا بترقية 642 خبيًرا، و9 في وظيفة كبير خبراء بمصلحة الخبراء.

كما أصدر وزير العدل قرارًا آخرًا بترقية عدد 216 بالمجموعات النوعية المختلفة بمصلحة الطب الشرعي المستوفيين للمدة البينية اللازمة للترقية.

وتمت حركة الترقيات هذه بناء على ترشيح المستشار صلاح رزقانة مساعد وزير العدل لقطاعي الطب الشرعي والخبراء.

يشار إلى أن المستشار صلاح رزقانة من مواليد 1949، حصل على ليسانس الحقوق والشرطة عام 1973، ثم عين مساعدًا للنيابة العامة منذ عام 1980 إلي أن عين قاضيًا بالمحاكم الابتدائية واستمر بها سبع سنوات، ثم عاد للنيابة العامة ليصبح رئيسًا للنيابة حتى عام 1993، وفي عام 1996 عين محاميًا عامًا واستمر في هذا المنصب أربع سنوات، ثم نائبًا لرئيس محكمة الاستئناف في عام 2000، ثم رئيسًا للاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، وظل يشغل هذا المنصب إلى أن أختيررئيسا للمكتب الفني لرئيس محكمة استئناف القاهرة، إلى أن نُدب مساعدًا لوزير العدل لقطاع الطب الشرعي والخبراء.