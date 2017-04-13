أمن قنا ينسق مع القبائل لضبط الخلية المتهمة بتفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور- آلام كنيسة طنطا في 13 مشهدًا

الحكومة تفرض 3 آلاف جنيه رسوما على صادرات السكر

احذر.. البقاء داخل السيارة لفترات طويلة قد يعرضك للموت

خاص بالفيديو والصور.. زوجة المتهم بتفجير الكنيستين: "كان يشاهد التلفاز وأصيب بتشنج حين رأى صورته"

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"الإفتاء" بعد الكشف عن هوية المتورطين في تفجير المرقسية: ضربة موجعة للإرهاب