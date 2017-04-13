منفذًا للسلع الاستهلاكية بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، إقامة 124 منفذ للسلع الغذائية والاستهلاكية، بمراكز ومدن المحافظة، خلال أيام، بالتعاون مع القوات المسلحة، مع متابعة أسعار المواد البترولية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحد من غلاء الأسعار، ومواجهة جشع التجار.

وقال محافظ كفر الشيخ، فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن مركز ومدينة كفرالشيخ، بهما 46 منفذًا، و8 منافذ بدسوق، و6 بالرياض، و10 بسيدي سالم، و12 ببيلا، و5 بالحامول، و6 ببلطيم، و9 بقلين، و7 بفوه، و3 بسيدي غازي، ومنفذين ببرج البرلس، و4 بمركز مطوبس، و6 بمصيف بلطيم.

وأضاف أن جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة سيشارك بـ6 منافذ، وشركتين تتبعان القوات المسلحة، سيشاركان بعدد 18 منفذًا، والشركة العامة لتجارة الجملة بعدد 18 منفذًا، وأمان للشرطة 12 منفذًا، وشركة أخرى 6 منافذ، زأكشاك شباب الخريجين 21 منفذًا، وفروع الجمعية التعاونية الإستهلاكية بعدد 43 منفذًا.

وكلف المحافظ، الجهات المعنية، بحصر كامل لمشاكل البطاقات الذكية للتموين الخاصة بالمواطنيين، وتكثيف الرقابة التموينية على السلع الغذائية والاستهلاكية، ومراقبة الأسعار، وإعلان قوائم أسعار البيع للمواطنين، وضبط الأسواق، ومحال الجزارة، ومحلات بيع الأسماك بالتعاون مع مباحث التموين، ومديرية التموين، والمتابعة التموينية بديوان عام المحافظة، والطب البيطري.

كما كلف جهاز حماية المستهلك لتنظيم حملات رقابية، لضبط اللحوم، والأسماك المملحة الفاسدة بالأسواق بالتعاون، مع التموين، والطب البيطري، مع عقد اجتماع عاجل لمديري إدارات الطب البيطري، ومديرى الإدارات الصحية بالمحافظة، ومتابعة أعمال لجان استلام وتخزين القمح، وفقا للإجراءات والضوابط المنظمة برئاسة السكرتير العام والسكرتير العام المساعد.