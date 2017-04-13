الحكم بالمؤبد على 70 متهمًا من الجماعة الإسلامية بالمنيا

5محطات في حياة عمر الشريف.. أبرزها خلافه مع "رمزي" بسبب واقعة " تحرش "

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"الإفتاء" بعد الكشف عن هوية المتورطين في تفجير المرقسية: ضربة موجعة للإرهاب