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المنيا تناقش معوقات تخصيص الأراضي بالمنطقة الصناعية (صور)

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مصراوي Masrawy

المنيا تناقش معوقات تخصيص الأراضي بالمنطقة الصناعية (صور) جانب من المناقشة

المنيا- ريمون الراوي :

نظمت محافظة المنيا، اليوم الخميس، ورشة عمل لمناقشة إجراءات تخصيص الأراضي بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للاستثمار، وتنفيذا لقرارات تخصيص الأراضي بالمجان في المناطق الصناعية بالصعيد.

حضر الورشة اللواء نبيل منصور السكرتير العام لمحافظة المنيا، وعدد من المسئولين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية والاستثمار، ووحدة التنمية الاقتصادية وإدارة الاستثمار والمنطقة الصناعية ومسئولي البيئة وممثلين من المستثمرين.

ناقشت الورشة الإجراءات الخاصة بالتخصيص والسحب للأراضي بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، والتي كان من ضمنها إجراءات التخصيص بالمنطقة الصناعية، والمشاكل التي تواجه المستثمرين أثناء التخصيص ومقترحات حلولها، مع مناقشة وتحديد أدوار ومهام كل من المستثمر وهيئة التنمية الصناعية وإدارة الاستثمار بالمحافظة وإدارة المنطقة الصناعية بالمحافظة.

من جانبه، أكد السكرتير العام، أن تحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظات والنهوض بها، من أجل توفير المزيد من فرص التشغيل لأبنائها، ودفع عجلة التنمية المستدامة إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع القطاع غير الرسمي للعمل في إطار المنظومة الرسمية للدولة.

جانب من المناقشة

جانب من المناقشة

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