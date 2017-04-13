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مديرا أمن ومباحث الجيزة يتفقدان تأمين الكنائس

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مصراوي Masrawy

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الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس

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مديرا أمن ومباحث الجيزة يتفقدان تأمين الكنائس

مديرا أمن ومباحث الجيزة يتفقدان تأمين الكنائس

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