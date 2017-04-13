وزير قطاع الأعمال: 25 % انخفاضا في خسائر «القابضة للغزل والنسيج»

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عقد الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا، بالدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن والملابس، لمتابعة جهود إصلاح وهيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة في ضوء التكليفات الرئاسية الصادرة لتحسين أوضاع منظومة القطن.

استعرض الشرقاوي، خلال الاجتماع، موقف إعداد دراسة تطوير منظومة حليج الأقطان من خلال شركات الحليج التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، والتي انتهى المكتب الاستشاري المتخصص من إعدادها وتمت مناقشتها بصورة نهائية، وتحديد حجم الاستثمارات المطلوب ضخها في هذه الشركات والتىيمن المتوقع أن تتجاوز المليار جنيه؛ لتطوير 11 محلجًا موزعة على مواقع عدة في الوجهين القبلي والبحري.

واستعرض الشرقاوي، آليات تنفيذ ما جاء بتقرير تطوير المحالج والبدائل التمويلية المقترحة، نظرًا لضرورة الإسراع بجهود الإصلاح لتراجع الكفاءة التشغيلية ومعدلات استغلال الطاقة فى هذه المحالج في الوقت الراهن، إضافة إلى تقادم الآلات والمعدات التى لم يمسها التطوير منذ عشرات السنوات.

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وناقش الشرقاوي، المؤشرات الأولية لنتائج أعمال الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى نهاية فبراير 2017، والتي أظهرت انخفاض الخسائر بنسبة 25% عن الفترة المماثلة من العام السابق، وكذلك ارتفاع إيرادات النشاط بنسبة 76% لتصل إلى 2.7 مليار جنيه، وهي زيادة لم تتحق منذ عدة سنوات، ويرجع هذا التحسن في الأداء نتيجة عدة عوامل على رأسها التوجيهات الوزارية الصادرة للشركات بعدم البيع بأقل من سعر التكلفة، وضخ استثمارات جديدة بقيمة 98 مليون جنيه.

ووجه وزير قطاع الأعمال - بضروة سرعة استكمال دراسات الجدوى التي يقوم بها المكتب الاستشاري، والخاصة بشركات الغزل والنسيج والملابس، خاصة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى حتى يتسنى بدء المراحل التنفيذية لخطة التطوير.