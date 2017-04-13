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سحر نصر تبحث مع شركة «هاتشيسون» الصينية الاستثمار في النقل البحري

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سحر نصر تبحث مع شركة «هاتشيسون» الصينية الاستثمار في النقل البحري سحر نصر تبحث مع شركة «هاتشيسون» الصينية الاستثمار في النقل البحري

التحرير

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التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مسؤولي شركة هاتشيسون القابضة للموانئ الصينية، والتي تعد من أكبر الشركات العالمية المستثمرة في مجال تشغيل وإدارة الموانئ البحرية وإنشاء المراكز اللوجستية.

أكدت نصر، أن الوزارة ترحب بالاستثمارات الصينية في ، مشيرة إلى أن مصر لديها فرص استثمارية واعدة بمحور تنمية قناة السويس، وستطرح العديد من المشروعات في جميع المجالات الصناعية على جانبي القناة للاستثمار العالمي، موضحة أن مشروع التنمية بمنطقة القناة يشمل إنشاء وتطوير 7 موانئ وتحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي للنقل البحري.

وأعرب مسؤولي الشركة الصينية، عن تقديرهم للقيادة السياسية والحكومة الحالية، مشيدين بالاجراءات التي اتخذتها، لتهيئة المناخ الملائم للاستثمار وإزالة العقبات والتغلب على تحديات الاستثمار في ضوء مشروع قانون الاستثمار الجديد المعروض أمام مجلس النواب.

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أوضح مسؤولو الشركة، أنهم يستثمرون في 26 دولة و52 ميناءً بحريًا، من ضمنهم مشروع جارِ تنفيذه بالتعاون مع وزارة النقل وهيئة ميناء الاسكندرية، معربين عن رغبتهم في ضخ مزيد من استثمارات فى مشروعات قطاع النقل البحري الواعد والمحطات المتعددة الأغراض والمراكز اللوجستية.

 

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التحرير

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