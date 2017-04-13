قابيل: حريصون على الاستفادة من خبرات منظمات الأعمال الدولية

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قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة حريصة على تعزيز التعاون المشترك مع منظمات الأعمال الدولية للاستفادة من خبراتها في تنمية الاقتصاد المصري وبصفة خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية المناطق الصناعية لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق المصري.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع كارلوس كوندي، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والذي يزور مصر حاليًا؛ لبحث أوجه التعاون بين مصر والمنظمة خلال المرحلة المقبلة.

أوضح قابيل، أن الاجتماع يأتي استكمالًا لما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة التي قام بها الوزير لفرنسا فبراير الماضي - والتي للتقى خلالها أنجيل جوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تم الاتفاق على أهمية تقديم المنظمة المساعدة اللازمة لمصر لتنفيذ استراتيجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في ظل قرار الحكومة بإنشاء جهاز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن اعتزام المنظمة في هذا الإطار تقديم عدد من البرامج للدعم الفني والتقني وكذا عقد عدد من ورش العمل، خاصة فيما يتعلق بريادة الأعمال وتعميق الصناعة وتنمية سلاسل القيمة المضافة.

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تابع قابيل: "الاجتماع تناول أيضًا أوجه التعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إطار تنمية المنطقة الاقتصادية بقناة السويس والذي أبدت المنظمة اهتمامًا كبيرًا بشأنه وذلك في إطار البرنامج الذي تنفذه لتنمية المشروعات القومية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، مشيرًا إلى اعتزام المنظمة توفير جميع أوجه الدعم والمساعدة في بناء الإطار التنظيمي المناسب لنجاح تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال تحديد وترتيب أولويات إجراءات السياسات والتدابير اللازمة لتطوير المنطقة وتنميتها تنمية ديناميكية ومستدامة تتبنى الممارسات الجيدة وفق أحدث ما توصلت له الخبرات العالمية المتبعة في هذا الشأن.

لفت وزير التجارة والصناعة - إلى أن وفدًا من وزارة التجارة والصناعة سيشارك في ورشة العمل السنوية الـ 51 حول تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة - والتي ينظمها مركز ريادة الأعمال والتنمية المحلية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD أواخر أبريل الحالي، بالعاصمة الفرنسية باريس؛ لبحث سبل الإستفادة من خبرات المنظمة في إعداد قواعد البيانات المتكاملة الخاصة بتنمية المناطق الصناعية وتحليل البيانات المتعلقة وتنمية سلاسل القيمة المضافة بها بما يتوافق مع المعايير العالمية في هذا الشأن بما يسهم في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار بالسوق المصري.