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أسعار الذهب بالسوق المحلي والعالمي اليوم الخميس

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أسعار الذهب بالسوق المحلي والعالمي اليوم الخميس أسعار الذهب بالسوق المحلي والعالمي اليوم الخميس

التحرير

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شهدت الذهب اليوم االخميس 13 أبريل 2017، استقرارًا في مستهل التعاملات الصباحية عند أسعار التداول، أمس الأربعاء، ليسجل الذهب عيار 21 نحو 635 جنيهًا للجرام.

فيما سجل الذهب عيار 24 نحو 727 جنيهًا للجرام، وعيار 18 سجل نحو 547 جنيهًا للجرام، وعيار 14 سجل نحو 425 جنيهًا للجرام، وعيار 12 سجل نحو 365 جنيهًا للجرام، أمّا أوقية الذهب، سجلت نحو 22.6676 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 5.104 جنيه، وكيلو الذهب سجل نحو 429.143 جنيهًا.

وعن سوق المال العالمي، شهد الذهب ارتفاعًا ليسجل عيار 24 نحو 739.70 جنيهًا للجرام، وعيار 21 سجل نحو 647.25 جنيهًا للجرام، وعيار 18 سجل نحو 554.79 جنيهًا للجرام، وعيار 14 سجل نحو 431.49 جنيهًا للجرام، وعيار 12 سجل نحو 369.85 جنيهًا.

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بينما سجلت أوقية الذهب بسوق المال العالمي نحو 23.005 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل نحو 5.178 جنيه، وكيلو الذهب سجل نحو 739.702 جنيهًا.

 

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