«محلية النواب» تناقش توقف مشروع الحرفيين بالجيزة

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تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ثلاث اجتماعات اليوم الخميس، لمناقشة طلبا الإحاطة المقدمان من النائبين إيهاب غطاطي، ومحمد الحسيني، بشأن توقف العمل بمشروع مدينة الحرفيين بمحافظة الجيزة، رغم تحويل تنفيذ المشروع من محافظة الجيزة إلى وزارة الاستثمار، واحتياج المواطنين الشديد إليه كبديل عن محلاتهم غير المرخصة لعدم قدرتهم على سداد الغرامات المفروضة عليهم من قبل المحافظة، إضافة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن إعادة رصف طريق الخدمة الموازي للطريق الدائري بنطاق حي بولاق الدكرور نظراً للحالة السيئة التي وصل إليها.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة شيرين فراج، بشأن إصدار جهاز مدينة 6 أكتوبر على فرض غرامات أعمال حفر وإشغال على المشترين لفلل ومباني مدينة دريم بارك على الرغم من أن الشركة هي التي قامت بالبناء.

وتستكمل اللجنة اجتماعاتها بمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد أحمد فؤاد، الأول بشأن توقف العمل بمشروع نفق شارع مراد بمحافظة الجيزة، بسبب عدم كفاية الموارد المالية المعتمدة بتنفيذه للعام المالي (2016/2017) البالغة مليون جنيه فقط، والثاني بشأن تهالك الفواصل الإنشائية في بعض الكباري الرئيسية مثل كوبري فيصل و كوبري الدقي وكوبري أكتوبر عند نزلة الزمالك، الأمر الذي يؤدي إلى التكدس والاختناق المروري، فضلاً عن وقوع بعض الحوادث، والثالث بشأن مشاكل توريد المشتريات التي تعاني منها الوحدات المحلية وإجرائها مركزياً بعيداً عنها، مما يؤدي إلى تعطل المشروعات الاستثمارية بداخل المحافظات.

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وينظر نواب اللجنة طلبا الإحاطة المقدمان من النائب إيهاب منصور الأول بشأن تطوير مطالع ومنازل الطريق الدائري بمنطقة حي العمرانية بمحافظة الجيزة، وضرورة عمل مطلع ومنزل عند شارع مصرف الكنيسة، والثاني بشأن تكسير رصيف شارع جسر الكنيسة بحي العمرانية بمحافظة الجيزة صباح الثلاثاء 21 مارس سنة 2017 على الرغم من رصفه يوم الإثنين 20مارس سنة 2017 مما يعد إهدارًا للمال العام، وطلبا الإحاطة المقدمان من النائبين نافع هيكل وعلاء عابد، بشأن إستعجال إنهاء أعمال مشروع الصرف الصحي بمدينة الصف – محافظة الجيزة، فضلا عن سرعة البدء بمشرع الصرف الصحي بقرى عرب الحصار – الأقواز- والفهميين، وطرح باقي مراحل مشروع الصرف الصحي لباقي قرى مركز الصف.

وتختم اللجنة اجتماعاتها بطلبا الإحاطة المقدمان من النائب علاء والي، الأول بشأن حاجة العديد من المصارف بمنطقة كرداسة إلى تغطية، نظراً لما تؤديه من انتشار الأوبئة والأمراض بين المواطنين، والثاني بشأن ندرة وسائل المواصلات التي تخدم منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة.