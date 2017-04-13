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طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن إهمال المناطق الآثرية في بني سويف

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طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن إهمال المناطق الآثرية في بني سويف طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن إهمال المناطق الآثرية في بني سويف

التحرير

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تقدم النائب على بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الآثار بشأن ضياع كرامة وتاريخ "إهناسيا" ببنى سويف، نتيجة الإهمال على أيدى مسئولى الآثار، حتى أصبحت نقطة مظلمة على خريطة آثار العالم، بعد أن كانت عاصمة فى عهد الأسرتين التاسعة والعاشرة‏،‏ وكانت تعرف باسم إهنيس ومنها اشتقت التسمية الحالية إهناسيا وتبلغ مساحة المنطقة الأثرية حوالى 390 فدان. 

وقال بدر، فى تصريحات صحفية له اليوم الخميس، إن "إهناسيا"‏ ‏كانت عاصمة الفراعنة، وأصبحت‏ الآن تاريخ تحت الأقدام، وانتشر فيها التنقيب غير المشروع من قبل لصوص الآثار، وغرق معظمها بالمياه الجوفية، وضاعت الخدمات السياحية بالمدينة، لافتًا إلى أن الوضع الآن أصبح كارثة بكل المقاييس، نظرًا لحالة الإهمال والتقصير من المسئولين والتى أدت لضياع الآثار.

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وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن "إهناسيا"‏ تحتوى على العديد من بقايا المعابد، وعثر بها على مجموعة كبيرة من الآثار أهمها تمثالان من الكوارتز لرمسيس الثانى والمدينة العظيمة ذات الطبيعة الدينية، خاصة فى التاريخ الفرعونى القديم‏، مطالبًا بسرعة إنقاذ مدينة إهناسيا ببنى سويف. 

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التحرير

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