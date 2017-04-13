وزير الزراعة يقرر ندب متدربي البرنامج الرئاسي للعمل ضمن معاونيه

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أصدر الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارًا وزاريًا رقم 538 لسنة 2017، لندب المهندسة الزراعية مي سعيد محمود، بالدرجة الثالثة التخصصية؛ للعمل معاونًا لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للتخطيط والمتابعة لمدة سنة.

كما قرر وزير الزراعة، ندب الطبيب البيطري محمد فكري البيومي القرش، بالدرجة الثالثة التخصصية للعمل معاونًا لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للإنتاج الحيواني لمدة عام.

وقالت وزارة الزراعة في بيان لها، إن المعاونين المنتدبين من أبناء الوزارة ضمن الشباب الذين تم تأهيلهم وتدريبهم بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

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وأضاف الوزير أنه تم اختيار الشباب بعناية شديدة، بعد فحص السير الذاتية الخاصة بهم وعقد مقابلات شخصية، لافتًا إلى أنه سيتم البدء فورًا في إعادة تأهيلهم وصقل مهاراتهم من الناحية الإدارية، لربط الجانب التطبيقي مع البحثي، وعقد جلسات عمل معهم تمهيدًا لمشاركتهم في العمل التنفيذي بالوزارة.

وشدد الوزير على أهمية استغلال طاقات الشباب وطموحاتهم وإمكانياتهم بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة، كذلك إعداد جيل جديد من الكوادر والقيادات الشابة القادرة على اتخاذ القرارات والقيادة.