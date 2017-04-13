أخبار عاجلة

كيف تعرف أن بطاقة التموين تحتاج تحديث لتجنب الإيقاف -
سائق يعتدي جنسيًا على شقيقته بالخصوص -
سكاي نيوز: ''الغواصات النووية'' المفقودة لكوريا الشمالية تثير الهلع -
عروس تُحطم رأس زوجها بعد أسبوع من الزفاف.. والسبب -
وزير الدفاع السوداني: نتعرض لـ''استفزازات'' من الجيش المصري في حلايب -
انتحار حمدي أحمد وتعذيب أم كلثوم.. شائعات طاردت الفنانين في قبورهم -
الداخلية: نصف مليون جنيه لمن يرشد عن هؤلاء -
أمريكا تقصف داعش في أفغانستان بأكبر قنبلة غير نووية في التاريخ -
فيديو| تامر أمين: «لازم نهدد الإرهابي بأهله وأولاده عشان يرتدع» -
شاب يكشف مفاجآت جديدة في تفجير «كنيسة طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

وزير الزراعة يقرر ندب متدربي البرنامج الرئاسي للعمل ضمن معاونيه

Google+ Print
وزير الزراعة يقرر ندب متدربي البرنامج الرئاسي للعمل ضمن معاونيه وزير الزراعة يقرر ندب متدربي البرنامج الرئاسي للعمل ضمن معاونيه

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أصدر الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارًا وزاريًا رقم 538 لسنة 2017، لندب المهندسة الزراعية مي سعيد محمود، بالدرجة الثالثة التخصصية؛ للعمل معاونًا لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للتخطيط والمتابعة لمدة سنة.

كما قرر وزير الزراعة، ندب الطبيب البيطري محمد فكري البيومي القرش، بالدرجة الثالثة التخصصية للعمل معاونًا لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للإنتاج الحيواني لمدة عام.

وقالت وزارة الزراعة في بيان لها، إن المعاونين المنتدبين من أبناء الوزارة ضمن الشباب الذين تم تأهيلهم وتدريبهم بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

شاهد أيضا

وأضاف الوزير أنه تم اختيار الشباب بعناية شديدة، بعد فحص السير الذاتية الخاصة بهم وعقد مقابلات شخصية، لافتًا إلى أنه سيتم البدء فورًا في إعادة تأهيلهم وصقل مهاراتهم من الناحية الإدارية، لربط الجانب التطبيقي مع البحثي، وعقد جلسات عمل معهم تمهيدًا لمشاركتهم في العمل التنفيذي بالوزارة.

وشدد الوزير على أهمية استغلال طاقات الشباب وطموحاتهم وإمكانياتهم بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة، كذلك إعداد جيل جديد من الكوادر والقيادات الشابة القادرة على اتخاذ القرارات والقيادة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
انتحار حمدي أحمد وتعذيب أم كلثوم.. شائعات طاردت الفنانين في قبورهم

انتحار حمدي أحمد وتعذيب أم كلثوم.. شائعات طاردت الفنانين في قبورهم

فيديو| تامر أمين: «لازم نهدد الإرهابي بأهله وأولاده عشان يرتدع»

فيديو| تامر أمين: «لازم نهدد الإرهابي بأهله وأولاده عشان يرتدع»

شاب يكشف مفاجآت جديدة في تفجير «كنيسة طنطا»

شاب يكشف مفاجآت جديدة في تفجير «كنيسة طنطا»

ارتفاع حصة «بوتاجاسكو» في سوق أنابيب البوتاجاز إلى 21%

ارتفاع حصة «بوتاجاسكو» في سوق أنابيب البوتاجاز إلى 21%