كيف وماذا وأين سجل الدون الـ 100 هدف أوروبيًا؟

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نجح الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني، في كتابة اسمه بحروف من نور في المسابقات القارية للأندية، بوصوله إلى 100 هدف، وذلك خلال قيادته لفريقه للفوز على بايرن ميونيخ بنتيجة 2-1، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ويعتبر رونالدو أول لاعب في التاريخ يصل إلى الهدف رقم 100 في تاريخ مسابقات أوروبا، متفوقا على كل الأساطير التي شاركت في البطولات القارية، آخرهم ليونيل ميسي، هداف برشلونة، الذي يملك 97 هدفًا فقط في المسابقات الأوروبية، في 118 مباراة لعبها النجم الأرجنتيني.

ووفقًا لما ذكره موقع الإتحاد الأوروبي لكرة القدم "UEFA"، فإن أهداف كريستيانو رونالدو تنقسم إلى 97 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، وهدف في تصفيات البطولة ذاتها، وهدفين في كأس السوبر الأوروبي، في 143 مباراة خاضها النجم البرتغالي.

وأردف موقع الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، بأن صاروخ ماديرا صاحب الـ 32 عامًا، الذي بدأت مشاركاته الأوروبية في أغسطس 2002 مع سبورتينج لشبونة البرتغالي أمام إنتر ميلان الإيطالي، سجل الـ 100 هدف، بواقع 16 هدفًا مع مانشتسر يونايتد، و 84 هدفًا مع ريال مدريد.

وفيما يلي يستعرض «التحرير» ملامح الـ 100 هدفًا الذي سجلهم صاروخ ماديرا:

الأندية الأكثر تلقيًا للأهداف من رونالدو:

- 7 أهداف في شالكه الألماني وأياكس الهولندي.

- 6 أهداف في مالمو السويدي وجالطة سراي التركي.

- 5 أهداف في شختار دونيستك الأوكراني ويوفنتوس وروما الإيطاليين وبايرن ميونخ الألماني.

التدرج التهديفي لـ 100 هدفًا بالمباريات:

- من الهدف الأول إلى الهدف 20 سُجلوا في 60 مباراة.

- من 21 إلى الـ 40 سُجلوا في 28 مباراة.

- من 41 إلى الـ 60 سُجلوا في 16 مباراة.

- من 61 إلى الـ 80 سُجلوا في 19 مباراة.

- من 81 إلى الـ 100 سُجلوا في 20 مباراة.

أين سجلت الأهدف الـ 100 في الأدور؟

- التصفيات المؤهلة: هدف وحيد.

- دور المجموعات: 51 هدفًا.

- دور الـ 16: 17 هدفًا.

- الدور ربع نهائي: 18 هدفًا.

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- الدور نصف نهائي: 9 أهداف.

- النهائي 4 أهداف.

ماذا فعلت أهداف رونالدو الـ 100 لأنديته؟

- 56 فوز.

- 6 تعادل.

- 5 هزائم.

كيف جاءت أهداف صاروخ ماديرا الـ 100؟

- 70 هدفًا بالقدم اليمنى، من بينهم 10 أهداف من الركلات الثابتة.

- 14 هدفًا بالقمد اليسرى.

- 16 هدفًا بالرأس.

فيما يلي نستعرض أكثر اللاعبين تهديفًا في البطولات الأوروبية للأندية:-

1- كريستيانو رونالدو 100 هدف في 143 مباراة.

2- ليونيل ميسي 97 هدفًا في 118 مباراة.

3- راؤول جونزاليس 76 هدفًا في 158 مباراة.

4- فيليبو إنزاجي 70 هدفًا في 114 مباراة.

5- أندري شيفتشينكو 67 هدفًا في 142 مباراة.

6- رود فان نيستلروي 62 هدفًا في 92 مباراة.

7- جيرد مولر 61 هدفًا في 69 مباراة.

8- تييري هنري 59 هدفًا في 140 مباراة.

9- هنريك لارسون 59 هدفًا في 108 مباراة.

10- زلاتان إبراهيموفيتش 56 هدفًا في 136 مباراة.