100 ألف سائح ألماني تقريبًا توافدوا على مصر خلال مارس الماضي

(أ ش أ):

أعلنت مصادر سياحية مُطلعة في ألمانيا، أن ما يقرُب من 100 ألف سائح ألماني توافدوا على مصر مارس الماضي، وهو ما يُعد مؤشرًا قوياً بالنسبة لحركة السياحة الألمانية إلى مصر واستعادتها لمعدلاتها الطبيعية هذا العام.

وأوضحت المصادر، أن عدد السائحين الألمان الذين زاروا مصر مارس 2017، يقدر بـ91,740 سائحًا بزيادة قدرها 30% مقارنةً بشهر فبراير 2017 الذي سجلت فيه الأعداد 71,793 سائحًا؛ لتحتل ألمانيا بذلك المرتبة الأولى في الدول المصدرة للسياحة إلى مصر.

فيما بلغ عدد السياح الألمان - الذين زاروا مصر خلال شهر يناير 2017 - 63,255 سائحًا، حيث احتلت ألمانيا المركز الثاني بعد أوكرانيا في ذلك الشهر، بالنسبة للدول المصدرة للسياحة إلى مصر.